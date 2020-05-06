Власти США вывозят зенитно-ракетные комплексы Patriot из Саудовской Аравии и рассматривают возможность сокращения своего военного потенциала в этой стране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.

Также отмечается, что из региона вывезены две эскадрильи истребителей США. Кроме того, официальные лица США вскоре рассмотрят вопрос об уменьшении присутствия ВМС США в Персидском заливе.

"Вывод Пентагоном противоракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии, а также другие сокращения основаны на оценках некоторых официальных лиц, согласно которым Тегеран больше не представляет непосредственной угрозы американским стратегическим интересам", - отмечает газета.

В сентябре 2019 года на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.