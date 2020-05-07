Обвал турецкой лиры

На утренних торгах курс доллара рос к турецкой лире до 7,2271 лиры за доллар с 7,1961 лиры на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов показатель подпрыгивал до 7,252 лиры за доллар. Таким образом, курс лиры к доллару обновил исторический минимум, достигнутый в августе 2018 года в 7,236 лиры к доллару, пишет российское информагентство, специализирующееся на теме экономики, «ПРАЙМ».

Турецкая валюта находится под давлением на фоне растущего уровня инфляции, безработицы и замедления экономического роста в Турции. Аналитики, мнение которых приводит телеканал CNBC, ожидают, что лира продолжит ослабевать по отношению к доллару, и многие прогнозируют рецессию в Турции в 2020 году.

Как пишет телеканал, Центробанк Турции потратил миллионы долларов из своих валютных резервов на покупку лиры и поддержку ее курса по отношению к доллару. Кроме того, ранее регулятор объявил о новых ограничениях для иностранцев, совершающих транзакции в лирах, в целях предотвращения спекуляций и продажи ценных бумаг без покрытия.

Опасения за экономику Турции усилились на фоне обеспокоенности в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.