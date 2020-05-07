Французская актриса, писательница и защитница прав животных Брижит Бардо предстанет перед судом острова Реюньон за то, что назвала его жителей дикарями, каннибалами и дегенератами, сообщает Le Figaro.

Актриса уже пять раз признавалась виновной в расистских высказываниях. На этот раз ее будут судить за подобные выражения в письме к префекту департамента Реюньон от 19 марта 2019 года.

Бардо возмутили местные обычаи, такие как использование собак в качестве наживки при ловле акул, и религиозные ритуалы, в ходе которых убивают коз и козлов. Сам Реюньон она назвала «островом дьяволов», а жителей — «аборигенами, сохранившими гены дикарей, все еще пронизанными варварскими традициями предков», а также дегенератами, передает «Коммерсант».

Прокурор Эрик Тюффери в обвинительном заключении отметил, что борьба Брижит Бардо с подобными практиками сама по себе законна. Однако то, что актриса позволила себе оскорбительные выражения в адрес всех жителей острова, является основанием для возбуждения уголовного дела. Оно должно быть рассмотрено в ближайшие месяцы.