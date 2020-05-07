Всемирная организация здравоохранения опасается, что жертвами коронавирусной инфекции в Африке могут стать от 83 до 190 миллионов человек.

Как отметила директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, COVID-19, скорее всего, не получит на этом континенте столь широкого распространения, как в других регионах планеты, однако он будет еще несколько лет сохраняться в отдельных очагах эпидемии, сообщает Дойче велле.

Согласно прогнозам ВОЗ, в первый год коронавирусом могут заразиться до 44 миллионов африканцев. Во многих станах континента системы здравоохранения не смогут справиться с большим количеством инфицированных. В 47 государствах Африки, обследованных экспертами всемирной организации, есть всего по 9 коек интенсивной терапии на один миллион жителей.