Молдова отказалась от российских денег

Согласно информации, Конституционный суд поддержал запрос депутатов от оппозиционных партий о пересмотре некоторых положений кредитного соглашения либо аннулирования его. Депутаты из группы PRO-Moldova, партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда", подавшие иск в КС, считают документ политическим и "опасным для страны".

Основные претензии оппозиции к соглашению о российском кредите связаны с его условиями, в частности, с пунктом 2 статьи 7, согласно которому правительству придется взять на себя долги молдавских компаний перед российскими банками. Еще одна претензия оппозиции связана со сроками поступления в Молдову российских денег. По договору, первые 100 миллионов должны поступить уже в мае. Второй транш, по просьбе молдавской стороны, запланирован на октябрь.

Между тем в правительстве считают, что никаких рисков российский кредит не несет. В Минфине утверждают, что Молдавия должна будет вернуть РФ только ту сумму, которая обозначена в договоре - 221 млн. евро за 10 лет. К тому же, молдавская сторона попросила россиян перенести второй транш на осень, чтобы не платить эти полгода проценты за весь кредит в целом.

По словам премьер-министра Иона Кику, деньги должны были пойти на инфраструктурные проекты и поддержку предпринимателей.