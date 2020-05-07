Хасан Роухани заявил 6 мая, что страна решительно и жестко отреагирует, если срок действия эмбарго на продажу оружия ей будет продлен. В свою очередь Дональд Трамп в тот же день наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана.

И суть ее заключается в следующем: президент до начала военных действий в отношении Ирана обязан получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их - до одобрения законодателей.

Что же касается резолюции американского Конгресса об ограничении полномочий президента США по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана, то она была представлена законодателями в Палате представителей, после того как командующий спецподразделением «Аль-Кодс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января нынешнего года по приказу Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Тегеран, естественно – двумя руками «за», Вашингтон, соответственно – против. Американцы настаивают на том, что иранская сторона не выполняет условия ядерной сделки, подписанной в 2015 году, СВПД, более того – активно занимается реализацией ракетной программы. На что иранцы с необычайным изяществом и дипломатическим тактом отвечают: не ваше дело, вы вообще из этой сделки вышли 8 мая 2018-го. А потому права голоса не имеете.

Для начала – небольшая справка. В июле 2015 года Советом Безопасности ООН была принята резолюция 2231, согласно которой 18 октября года нынешнего, 2020-го, будет отменено эмбарго на поставки оружия Ирану, наложенное еще в 2006-2007 годах.

Как это и бывает в каждом случае заочного американо-иранского диалога, не обошлось без патетики. Дональд Трамп назвал резолюцию Конгресса оскорбительной для института президентства, не забыв при этом себя похвалить, написав в Твиттере: «Мы живем во враждебном мире, полном растущих угроз, и Конституция США признает, что президент должен быть в состоянии предвидеть дальнейшие шаги наших соперников и принять быстрые и решительные действия в ответ на них».

Майк Помпео высказался в том духе, что от мертвого осла Тегерану уши и от жилетки рукава, а не снятие эмбарго на закупку вооружений, и что «Америка воспользуется всеми средствами, чтобы не допустить доступа Ирана к оружию».

На что Рухани, выступая вчера на заседании правительства страны, ответил не менее поэтично, высказавшись в том духе, что в «ядерной сделке» 2015-го года Вашингтон теперь никто и зовут его не как. Пусть покается, извинится, снимет все санкции, а мы потом посмотрим – пускать ли его назад в клуб подписантов Венского соглашения.

История, в общем-то, достаточно банальная, подобная заочная дискуссия между Тегераном и Вашингтоном длится уже долгие годы. И, право, не стоило бы о ней и писать если бы не некоторые нюансы.

Иранский рынок вооружений и военной техники – кусочек весьма лакомый, около семи миллиардов долларов, чтобы было понятнее – почти половина доходов Москвы от экспорта оружия на экспорт в год. И естественно, находящиеся в топ-5 продавцов оружия Россия, Франция, Германия и Китай, а также Турция, ВПК которой набирает обороты и тоже рвется ни мировые рынки, исподволь, таясь от всех и избегая любых утечек, уже начали делать Тегерану соблазнительные намеки.

С французами и немцами иранцы всерьез связываться не станут, российским коммивояжерам в погонах припомнят многочисленные случаи, когда Москва откровенно «кидала» Тегеран, отказываясь исполнять уже подписанные соглашения и выходя из совместных проектов чтобы не раздражать США. Но какую-никакую долю все же выделят. А вот у Пекина шансы освоить этот рынок отличные, да и для Анкары там ниша найдется.

Что для Вашингтона категорически неприемлемо, серпом по рейтингу ему такая ситуация. И потому он приложит максимум усилий, чтобы подобного развития событий не допустить. Использовав для этого все свои немалые, мягко говоря, возможности: от активизации международной кампании против ракетной программы Тегерана – до решительных мер в борьбе с «иранским государственным терроризмом».