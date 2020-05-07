Экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян был вызван в Специальную следственную службу в рамках подготовки материалов, связанных с заявлением бывшего посла в Ватикане Микаэла Минасяна. Как сообщает Арменпресс, об этом адвокат Ванецяна Лусине Саакян написала в Facebook.

«Идет судебный процесс, по которому мы воздерживаемся от дополнительных комментариев», - написала Саакян.

На прошлой неделе бывший посол в Ватикане, зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что Ванецян встречался с ним в феврале прошлого года в Риме от имени премьера Никола Пашиняна и предлагал сделку. По словам Минасяна, ему было предложено перевести символическую сумму на счет одного из фондов, после чего никаких уголовных дело возбуждено не будет, однако Минасян не может вернуться в Армению. Минасян сказал, что отклонил это предложение.

Сообщалось, что Генпрокуратура республики изучила материалы относительно высказываний посла в средствах массовой информации и передала их в следственную службу Армении.