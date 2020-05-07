Евро-2020: Дания все же присоединилась к Азербайджану

Таким образом, столица Дании встала в один ряд с Баку и другими городами, уже подтвердившими готовность принять матчи Евро-2020, несмотря на перенос турнира на следующий год.

Оргкомитет матчей чемпионата Европы по футболу в Копенгагене подтвердил готовность принять игры турнира в 2021 году, сообщается на официальном сайте Датского футбольного союза (DBU).

Сомнения относительно проведения четырех игр чемпионата Европы в Копенгагене возникли из-за того, что в Дании летом 2021 года должны пройти соревнования знаменитой велогонки «Тур де Франс». В результате Датский футбольный союз не смог предоставить УЕФА гарантии в срок – до 30 апреля. В Европейском футбольном союзе согласились подождать до 8 мая, и в четверг датчане дали положительный ответ.

В заявлении DBU говорится, что с апреля продолжались переговоры о декларациях, которые должны быть переданы в УЕФА.

«В последние недели DBU и власти города провели серию встреч, где обсуждали проведение четырех матчей чемпионата в условиях подготовки к этапу велогонки «Тур де Франс», который должен состояться в Копенгагене 2 июля. УЕФА и компания-организатор «Тура» также участвовали в этих встречах. Стороны достигли договоренности о декларациях, которые отправлены в УЕФА», - говорится в сообщении.

Копенгаген должен принять три матча группы «B», а также одну встречу 1/8 финала. В 2021 году чемпионат Европы начнется на день раньше, чем должен был стартовать в 2020-м. В связи с этим игры в столице Дании пройдут 12 июня (Дания – Финляндия), 17 июня (Дания – Бельгия), 21 июня (Дания – Россия) и 28 июня (матч 1/8 финала). Представление команд и гонщиков «Тур де Франс» должно состояться в центре Копенгагена 30 июня, а сам этап пройдет 2 июля.

Напомним, что Баку одним из первых заявил о готовности сохранить статус хозяина Евро-2020. Бакинский Олимпийский стадион тоже должен принять четыре матча Евро-2020 – три игры группы «А» и четвертьфинал. Согласно новому графику игры должны пройти в следующие сроки: 12 июня - Уэльс – Швейцария; 16 июня - Турция – Уэльс; 20 июня - Швейцария – Турция; 3 июля - четвертьфинал.