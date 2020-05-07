Haqqin . az не раз писал о той большой работе, которую проделал Азербайджан в сфере борьбы с пандемией коронавируса. Успешный опыт страны по защите здоровья населения и в сфере смягчения ее отрицательного воздействия на экономику и социальное благополучие населения оценен ООН, Всемирной организацией здравоохранения и другими авторитетными международными структурами. Азербайджанские инициативы, опыт по борьбе с пандемией, принятые действенные меры перенимают и другие государства. И заметную долю в это важное дело вносит Министерство труда и социальной защиты населения.

Мы все знаем, какое внимание социальным проблемам уделяет президент Ильхам Алиев. Даже в самые трудные минуты глава государства категорически заявлял, что социальные расходы ни в коем случае не будут урезаны. Трудно оценить степень такого риска, когда неожиданно выросли и продолжают расти непредвиденные расходы. Миллиарды манатов из бюджета выделил глава государства на меры, направленные на борьбу с пандемией. Не меньше расходов предстоит осуществить и на преодоление последствий эпидемии. Сегодня все ведомства нацелены на сокращение расходов. Но значительно повышенные в прошлом году прогнозы расходов на социальные нужды населения сохраняются. И роль регулятора в этом деле возложена на Минтруда. Как же министерство справляется с этой задачей?

В такое трудное время министерству удалось обеспечить сохранение рабочих мест и зарплаты в целом на 1,66 млн официально оформленных (по трудовому договору) наемных работников. Из этого числа 925 тысяч человек работают в госсекторе, 735 тысяч – в частном секторе. А ведь затянувшийся карантин вынудил многих работодателей даже в самых развитых странах пойти на массовые сокращения своих работников. Даже самые именитые предприниматели-миллиардеры не выдержали резкого роста расходов на фоне практического бездействия.

А Азербайджан выдержал. Миллиарды манатов, прямо или косвенно выделенные бизнесу, возымели эффект. Но никакие миллиарды не умаляют работу министерства. Так, Госслужба трудовой инспекции при Минтруда восстановила на работу свыше 700 работников, трудовые договора которых были расторгнуты в период карантина. Служба ежедневно контролирует подсистему «Уведомления трудовых договоров», и в рамках этих мер связывается с работодателями, которые внесли в систему информацию о расторжении трудовых договоров, уточняет причины расторжения. И в случае, если расторжение не соответствует законодательству, обеспечивается восстановление этих лиц на работу.

И что особенно отрадно, по сообщению подсистемы «Уведомления трудовых договоров» министерства за 4 месяца с начала года количество трудовых договоров увеличилось на 105 тыс. И что бы ни говорили в обществе, это уверенно можно назвать успешным результатом борьбы с неформальной занятостью и теневой экономикой. Еще одним положительным фактом является то, что из 105 тысяч пособий по труду около 94 тысяч приходится на частный сектор, который до последнего времени не проявлял особого интереса к решению социальных проблем в целом и своих работников, в частности.

Это видно и из другого примера. Как отметил министр Сахиль Бабаев, с начала года фонд заработной платы в стране увеличился в целом на 8%, а по частному сектору - даже на 12%. А поступления в Государственный фонд соцзащиты при Минтруда за счет обязательных государственных социальных взносов превысили прогноз на 17,2%, или 163 млн манатов. Приводится интересное сравнение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в фонд увеличились на 39,6%, или 131,4 млн манатов. Кроме того, установленный по доходам фонда прогноз выполнен на 105,5%, здесь заметно избавились и от безосновательных пенсионных работ. В результате за счет такой экономии создан резерв на сумму 200 млн манатов. И это несмотря на карантинный режим. Введенные ограничения привели к росту зарплаты и страховых поступлений. Вряд ли в какой еще стране могут похвастаться такими достижениями, когда вокруг все буквально горланят в страхе перед коронавирусом. Зараза уже нанесла труднопоправимый ущерб глобальной экономике, а последствия ожидаются более тяжелыми.

Тем временем в Азербайджане только в апреле произведены социальные выплаты 2,3 млн лиц. При этом 1,23 млн человек получили пенсии, 418 тысяч человек – пособия, 298 тысяч – стипендии, 82,3 тысячи семей, или 342 тысячи человек – адресную социальную помощь. И сумма выплаченных средств составила 480 млн манатов, что превышает показатель прошлогоднего апреля на 27%, или 103 млн манатов. За последний месяц выплаты по этим видам соцобеспечения охватили, как уже отмечено, 2,3 млн человек. А это на 7%, или 103 млн манатов превышает аналогичный прошлогодний показатель. А если сравнить показатели по итогам четырех месяцев с началом года, то цифры еще более впечатляют. Среднемесячные трудовые пенсии возросли на 12%, или на 31,74 маната, и составили 295,3 маната, а по возрасту увеличились до 329 манатов.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная сумма всех видов пенсий возросла на 27,8%, или на 64,24 маната. То есть государство обеспечило серьезную поддержку по материальному обеспечению пенсионеров в условиях пандемии. То же можно сказать и о работающей части населения. По итогам первых двух месяцев с начала текущего года среднемесячная номинальная зарплата работающих в экономике страны по найму граждан увеличилась на 28,4% и составила 712,3 маната. Азербайджан наносит достойный удар по пандемии…