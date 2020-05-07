Благодаря своевременным и необходимым профилактическим мерам по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане были предотвращены случаи массового заражения. В Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А.Алиева проводится большая работа по реализации этих мер.

В наше время потребность в медицинских работниках высокого уровня диктует необходимость постоянного улучшения профессиональных знаний и навыков медицинских и фармацевтических работников. Поэтому Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени Азиза Алиева придает большое значение организации последипломного образования врачей в соответствии с концепцией непрерывного медицинского образования.

Как сообщалось, кафедры микробиологии и эпидемиологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии и реаниматологии, терапии, гигиены Института организовали тренинги по противоэпидемическим мероприятиям и биобезопасности от новой коронавирусной инфекции.

Тренинги проводились в небольших группах, ежедневно, включая праздники и выходные. В них приняли участие более 1 800 врачей-специалистов и медсестер, работающих во многих поликлиниках, больницах и поликлиниках республики, Министерства внутренних дел (в том числе внутренних войск), Министерства юстиции, Центральноого таможенной госпиталя, Медико-санитарного управления воздушного транспорта.

В то же время сотрудники участвовали в качестве мобильных инструкторов в мобильных учебных курсах, организованных в Губинском, Гобустанском, Агдашском, Шекинском и Балакенском районах.

Было обновлено и представлено широкой аудитории врачей руководство «Интенсивная терапия во время коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, подготовлено шесть руководств: на кафедре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - «Особенности скорой помощи и биобезопасности при пандемии нового коронавируса (COVID-19) в практике стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»; на кафедре отоларингологии - «Особенности отоларингологической помощи при новой коронавирусной (COVID-19) инфекции»; на кафедре офтальмологии - «Особенности и биобезопасность скорой медицинской помощи при глазных заболеваниях в условиях пандемии коронавируса COVID-19»; на кафедре общей хирургии и курсов детской хирургии и пластической хирургии - «Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний во время пандемии COVID-19»; на кафедре акушерства и гинекологии - «Особенности случаев заражения SARS-CoV-2 во время беременности, влияние на плод и правила для защиты от инфекций»; на кафедре гигиены - «Реализация профилактических, противоэпидемических и гигиенических мероприятий в борьбе с новой коронавирусной (COVID-19) инфекцией».

Сотрудники отделения терапии подготовили два методических документа - «Диагностика инфекции COVID-19» и «Принципы лечения COVID-19» в соответствии с рекомендациями ВОЗ и разместили их на сайте института. Каждый из этих документов обновлялся дважды в связи с появлением новой информации о заражении.

Кафедрой семейной медицины была подготовлена видеолекция для семейных врачей на тему COVID-19 и размещена на сайте института.

Освоение образовательных программ осуществляется с широким использованием различных новых технологических средств. Дистанционное обучение также является видом непрерывного медицинского образования.