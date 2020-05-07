Германия выходит из карантина. И не только она одна наш обзор
Правительство Германии решилось на отмену большей части ограничений, введенных в условиях пандемии. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель, объясняя такой шаг снижением ежесуточного числа заболеваний коронавирусом в стране.
Германия будет постепенно открывать школы, детские сады, все магазины, отели, гастрономические точки. Конкретные даты открытия должны будут сообщать власти федеральных земель. Некоторые из них уже объявили о возобновлении занятий в школах и открытии магазинов с 11 мая.
А во второй половине мая, по словам Ангелы Меркель, (мы об этом уже сообщали), вернутся на стадионы игроки Бундеслиги, снова будут интенсивные тренировки на открытом воздухе.
Канцлер подчеркнула, что при «открытии» страны все же необходимо будет сохранить правила гигиены во избежание инфекции: соблюдение дистанции как минимум 1,5 метра, ограничение количества людей, находящихся в одном месте, обеспечение особых гигиенических мер (очевидно, что это, в первую очередь, использование дезинфекторов и санитайзеров — прим.авт.).
Особенностью новых предписаний является то, что если в течение суток на территории конкретного округа появится 50 случаев заражения на 100 тысяч жителей, то местные власти должны будут возобновить отмененные ограничения. Это подтвердили и сама канцлер, и премьеры всех федеральных земель. Политики также договорились о запрете на проведение массовых мероприятий до 31 августа текущего года.
Курс, избранный Ангелой Меркель, своевременные мероприятия по обеспечению безопасности и предотвращению стихийного распространения опасной инфекции, вернул ей высокие рейтинги и подтвердил неофициальный титул «матери нации».
Германия под ее руководством в последние годы накопила солидный фонд для удержания безработицы во время пандемии на приемлемом уровне.
В стране был введен режим укороченного рабочего дня, на финансирование которого пошли десятки миллиардов евро.
Пандемию смогла выдержать и федеральная система здравоохранения. Преимущества федерализации страны ярко проявились именно сейчас — тяжесть финансирования и принимаемых решений легла не на центр, а была распределена по землям Германии. Одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом здесь оказалась знаменитая немецкая дисциплинированность, четкое исполнение всех предписаний властей.
Принимаемые меры по «открытию» страны, несомненно, положительно повлияют на оживление экономики не только Германии, но и других стран Евросоюза.
В Латвии, например, правительство предполагает продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 июня. Здесь решается вопрос о восстановлении с 13 мая пассажирских перевозок по воздуху и по морю в некоторые страны Европы. Программа поддержки латвийских предпринимателей Altum, давно и успешно помогающая начинающим бизнес, сейчас разрабатывает линию выдачи кредитов бизнесменам и фирмам на 25 лет — то, чего не могут предоставить банки.
Будет объявлена дата возобновления пассажирских перевозок автотранспортом и по железной дороге; вероятнее всего, это произойдет с 18 мая, и вначале коснется сообщения с Литвой и Эстонией. В самой Эстонии с начала режима карантина прекращены автобусные перевозки с Россией, и пока что их возобновление, в силу резкого роста заболеваний у восточного соседа, невозможно. Хотя лица, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут приезжать из РФ сюда.
Литва продлила карантинные меры до конца мая. В то же время, ее министр финансов Вилюс Шапока высказал уверенность, что экономика страны восстановится быстрее, чем в других странах Евросоюза. Он объяснил это гибкостью литовского бизнеса, уровнем задолженности и правильной фискальной политикой, которая осуществлялась еще до корона-кризиса. В интервью одной из радиостанций министр сказал, что «у нас был самый высокий кредитный рейтинг за всю нашу историю, задолженности и населения, и страны, и бизнеса, по сравнению с другими странами, были невелики. А управление финансами осуществлялось ответственно». По словам министра, бизнес быстро приспосабливается к ситуации, потому большинство его видов выйдет из этого кризиса окрепшим, найдя новые рынки и создав новые продукты.
Еврокомиссия, однако прогнозирует, что удар по экономике Литвы будет сильнее, чем по экономикам Латвии и Эстонии. Вильнюсу надо быть готовым к ее падению на 7,9 процента, Риге - к 7, а Таллинну — к 6,9 процента.
В то же время, прогноз на рост экономики, после выхода из кризиса и «размораживания», в 2021 году в странах Балтии выглядит в пользу Литвы — 7,4 процента. В Латвии подъем ее составит 6,4, а в Эстонии — 5,9 процента.
В Латвии «размораживание» экономики может начаться со снижения налога на добавленную стоимость для некоторых видов продовольственных товаров. Такое предложение высказали в министерстве экономики страны, его поддержало руководство крупной торговой сети магазинов.
Пока экономисты и бизнесмены в разных странах размышляют о том, как лучше вернуться к докоронакризисному периоду, инфектологи и эпидемиологи разных стран едины во мнении: они предупреждают, что расслабляться и после смягчения ситуации нет никаких оснований.