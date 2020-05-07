Германия будет постепенно открывать школы, детские сады, все магазины, отели, гастрономические точки. Конкретные даты открытия должны будут сообщать власти федеральных земель. Некоторые из них уже объявили о возобновлении занятий в школах и открытии магазинов с 11 мая.

Правительство Германии решилось на отмену большей части ограничений, введенных в условиях пандемии. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель, объясняя такой шаг снижением ежесуточного числа заболеваний коронавирусом в стране.

Германия под ее руководством в последние годы накопила солидный фонд для удержания безработицы во время пандемии на приемлемом уровне.

Особенностью новых предписаний является то, что если в течение суток на территории конкретного округа появится 50 случаев заражения на 100 тысяч жителей, то местные власти должны будут возобновить отмененные ограничения. Это подтвердили и сама канцлер, и премьеры всех федеральных земель. Политики также договорились о запрете на проведение массовых мероприятий до 31 августа текущего года.

Канцлер подчеркнула, что при «открытии» страны все же необходимо будет сохранить правила гигиены во избежание инфекции: соблюдение дистанции как минимум 1,5 метра, ограничение количества людей, находящихся в одном месте, обеспечение особых гигиенических мер (очевидно, что это, в первую очередь, использование дезинфекторов и санитайзеров — прим.авт.).

А во второй половине мая, по словам Ангелы Меркель , (мы об этом уже сообщали), вернутся на стадионы игроки Бундеслиги, снова будут интенсивные тренировки на открытом воздухе.

В стране был введен режим укороченного рабочего дня, на финансирование которого пошли десятки миллиардов евро.

Пандемию смогла выдержать и федеральная система здравоохранения. Преимущества федерализации страны ярко проявились именно сейчас — тяжесть финансирования и принимаемых решений легла не на центр, а была распределена по землям Германии. Одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом здесь оказалась знаменитая немецкая дисциплинированность, четкое исполнение всех предписаний властей.

Принимаемые меры по «открытию» страны, несомненно, положительно повлияют на оживление экономики не только Германии, но и других стран Евросоюза.

В Латвии, например, правительство предполагает продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 июня. Здесь решается вопрос о восстановлении с 13 мая пассажирских перевозок по воздуху и по морю в некоторые страны Европы. Программа поддержки латвийских предпринимателей Altum, давно и успешно помогающая начинающим бизнес, сейчас разрабатывает линию выдачи кредитов бизнесменам и фирмам на 25 лет — то, чего не могут предоставить банки.

Будет объявлена дата возобновления пассажирских перевозок автотранспортом и по железной дороге; вероятнее всего, это произойдет с 18 мая, и вначале коснется сообщения с Литвой и Эстонией. В самой Эстонии с начала режима карантина прекращены автобусные перевозки с Россией, и пока что их возобновление, в силу резкого роста заболеваний у восточного соседа, невозможно. Хотя лица, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут приезжать из РФ сюда.

Литва продлила карантинные меры до конца мая. В то же время, ее министр финансов Вилюс Шапока высказал уверенность, что экономика страны восстановится быстрее, чем в других странах Евросоюза. Он объяснил это гибкостью литовского бизнеса, уровнем задолженности и правильной фискальной политикой, которая осуществлялась еще до корона-кризиса. В интервью одной из радиостанций министр сказал, что «у нас был самый высокий кредитный рейтинг за всю нашу историю, задолженности и населения, и страны, и бизнеса, по сравнению с другими странами, были невелики. А управление финансами осуществлялось ответственно». По словам министра, бизнес быстро приспосабливается к ситуации, потому большинство его видов выйдет из этого кризиса окрепшим, найдя новые рынки и создав новые продукты.

Еврокомиссия, однако прогнозирует, что удар по экономике Литвы будет сильнее, чем по экономикам Латвии и Эстонии. Вильнюсу надо быть готовым к ее падению на 7,9 процента, Риге - к 7, а Таллинну — к 6,9 процента.

В то же время, прогноз на рост экономики, после выхода из кризиса и «размораживания», в 2021 году в странах Балтии выглядит в пользу Литвы — 7,4 процента. В Латвии подъем ее составит 6,4, а в Эстонии — 5,9 процента.

В Латвии «размораживание» экономики может начаться со снижения налога на добавленную стоимость для некоторых видов продовольственных товаров. Такое предложение высказали в министерстве экономики страны, его поддержало руководство крупной торговой сети магазинов.

Пока экономисты и бизнесмены в разных странах размышляют о том, как лучше вернуться к докоронакризисному периоду, инфектологи и эпидемиологи разных стран едины во мнении: они предупреждают, что расслабляться и после смягчения ситуации нет никаких оснований.