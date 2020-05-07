Самые большие потери понес сектор сервисного обслуживания населения. 8,6 миллиона человек остались без работы из-за прекращения работы баров, ресторанов и отелей. Организация доставки не особенно помогла сохранить рабочие места. В сфере торговли и транспорта было сокращено 3,44 миллиона рабочих мест. На стройках потеряли работу 2,48 миллиона. На промышленном производстве – 1,67 миллиона.

Общая цифра людей, занятых в частной сфере и оказавшихся без работы в апреле, составила огромную цифру: 20 236 000 человек. Компания ведет свои исследования, начиная с 2002 года, и что-то сколько-нибудь сравнимое произошло в феврале 2009 года, когда тогдашний финансовый кризис выбросил на улицу 834 665 человек – очень много, но ни в какое сравнение с нынешними показателями безработицы.

Казалось бы, эпидемия должна была повысить спрос на сотрудников в сфере социального и медицинского обслуживания, но нет, почти миллион высвободившихся мест. По данным ADP, выросло число трудоустроенных лишь в образовании, и то лишь на 28 тысяч мест.

На этой неделе должно опубликовать свои данные государственное Бюро трудовой статистики. Ожидается, что оно покажет рост безработицы среди не задействованных в сельском хозяйстве и в некоммерческих организациях, до 21,5 миллиона за апрель. Для сравнения, в марте безработица в США подросла на 701 000.

Все это огромные цифры, но и они блекнут на фоне данных из Индии, где, сообщается, в минувшем месяце лишились работы 122 миллиона человек. Если в марте безработица в стране была на уровне 8,7%, что для этой многонаселенной страны также составляет многие миллионы человек, то в апреле она скакнула до 23,5% - почти каждый четвертый оказался без работы. В первую очередь экономический спад, связанный с эпидемией и карантином, ударил по мелким торговцам и чернорабочим, больше 93 миллионов оказались без работы. 17,8 миллионов – это оформленные по всем правилам рабочие, 18,2 миллиона – самозанятые работники. Для большинства из этих людей продление нынешней ситуации означает настоящий голод, многие из них лишены минимальных финансовых запасов. В то же время в США правительство выделяет колоссальные средства, чтобы поддержать на плаву бизнес и людей, оставшихся без работы. Все познается в сравнении.