Коронавирус бушует в США: более 75 тысяч жертв

Число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 75 тысяч человек. Такие данные публикует Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

На данный момент число умерших составляет 75 447 человек. Общее число зараженных - 1 миллион 250 805 человек. Выздоровели 195 036 человек.

По последним данным, США уверенно возглавляют печальный рейтинг человеческих потерь от коронавируса, значительно опережая идущие далее по списку Великобритани, Италию и Испанию.