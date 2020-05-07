Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:46

Три дня назад из Катара начали поступать срочные сообщения о попытке вооруженного государственного переворота в стране. Пошли сведения о перестрелке, а также о нескольких взрывах. Всего шесть часов потребовалось мировому сообществу, чтобы понять: все это – фейк.

Но и спустя несколько дней некоторые издания продолжают утверждать, что попытка переворота имела место быть, просто власти Катара «скрывают», более того - отдали распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках. А причиной якобы произошедшей якобы попытки, стали антикоррупционные дела, в которых фигурируют имена крупных катарских бизнесменов и политиков, и расследовать которые местным правоохранителям поручил лично эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани. Перед нами – дивный новый мир, облик которого формируют фейкньюс – модное и гламурное название операций старой и доброй информационно-психологической войны, которая ведется со времен древнего Египта. Эта война гораздо менее затратна, чем традиционная, но трофеи в ней можно получить не менее богатые. Почему Катар? Слишком уж много «любимых мозолей» он оттоптал за последнее десятилетие, слишком уж многим «перешел дорогу» и слишком уж многим мешает в реализации их дальнейших планов. Судите сами. Близится третья годовщина 5 июня 2017 года, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, более того – объявили ему экономическую блокаду. Что стало пиком двухлетнего противостояния Дохи и ее «партнеров» по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (CCG), откровенно встревоженных укреплением позиций Катара в исламском мире, что бросало вывод амбициям и претензиям Эр-Рияда. Тем летом все висело на волоске и, по большому счету, от иностранной интервенции Доху тогда спасла только твердая позиция Анкары, выступившей гарантом неприкосновенности, суверенитета и территориальной целостности страны. «Только попробуйте», - вежливо и непреклонно сказали турки, и «жирные коты Залива», считающие себя избранниками небес и единственными, кто может задавать тренды в мусульманском мире тут же забыли о своих агрессивных намерениях.

Затаив, однако, в глубине своих душ немалое коварство – то предлагая перекопать перешеек и отделить Катар от Аравийского полуострова, построить на границе с Катаром свалку ядерных отходов, то ведя с ним прокси-войну в Ливии. Но при этом не оставляя главную идею – организацию государственного переворота, в ходе которого нынешнего эмира сменит кто-нибудь более просаудовский. Вроде Мубарака бин Халифы Аль-Тани, покинувшим Катар из-за разногласий с нынешним ее эмиром и проживающим в Эр-Рияде. Типичный, кстати, образчик перебежчика. Заявляет, что Катар полностью контролируют Иран и Турция, а их спецслужбы преследуют каждого, кто не согласен с политическим развитием страны и регулярно грозится вернуться на родину, чтобы избавить ее от правящего режима. «Собака лает – караван идет», пожалуй, самое лучшее описание реакции Дохи на поведение бывших «братьев и партнеров», с которыми и врагов не надо. За три года скандала Катар уверенно укрепил свои позиции на мировых рынках газа, сделав ставку на производство СПГ, а также серьезно повысил свой рейтинг на международной арене и в глазах Вашингтона, выступив посредником в переговорах американцев с талибами. В отношении нынешнего правящего эмира Дональд Трамп в полной мере осознал выгоды конструктивных и прагматичных отношений с ним. А потому все обвинения с него, сфабрикованные три года назад и по просьбе наследного принца Саудовской Аравии занесенные в кабинет американского президента его зятем, Джаредом Кушнером – сняты. Более того, есть основания полагать, что именно Доха станет местом встречи американских и иранских эмиссаров в случае начала неофициальных переговоров. Кстати, о чем мало говорят, во время кризиса после убийства Сулеймани, именно Катар выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном, послужив одним из каналов, по которым Иран сообщил США, что будет бомбить американские базы в Ираке. При этом - указав, какие именно объекты будут атакованы.