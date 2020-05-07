Банк Англии предсказал крупнейший за 300 лет обвал экономики Британии

Банк Англии предупредил, что последствия пандемии коронавируса нового типа могут привести к крупнейшему экономическому спаду за более чем 300 лет.

Регулятор сохранил ставку на рекордно низком уровне в 0,1%, воздержавшись от принятия новых мер стимулирования. По прогнозам регулятора, в течение трех месяцев до июня ВВП Великобритании упадет на 25%, а безработица вырастет более чем вдвое до 9%.

Банк Англии прогнозирует, что в рамках так называемого иллюстративного сценария ВВП Британии сократится на 14% в 2020 году, а в 2021 году - вырастет на 15%. Иллюстративный сценарий основан на том, что правительство будет постепенно снимать экономические ограничения с июня по сентябрь, передает Reuters.

Объем программы скупки облигаций Банка Англии остался на уровне 645 миллиардов фунтов ($797 миллиардов).