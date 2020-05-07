Теймур Раджабов о своих проблемах на Кубке наций

Высказываясь о двух последних партиях, сыгранных в четверг, в которых Теймур играл белыми против француза Максима Вашье-Ляграва (ничья) и китайца Динь Лижэня (поражение), назвал их «хорошими».

«Было много борьбы, - написал Раджабов в своем твиттере. - После длительного перерыва я вновь ощущал давление. Все еще сложно адаптироваться. Плохо контролирую время, играю в режиме классических партий. Нужно привыкнуть. Надо работать, работать и еще раз работать. Надеюсь набрать прежнюю форму ближе к 2021 году».

Отвечая на вопрос о том, насколько отличается игра в режиме онлайн от шахмат за реальной доской, Раджабов отметил, что разница огромна: «Это совершенно иное. Много всплывающих окон, запросы на добавления в друзья, Zoom и так далее. Но это нужно было попробовать. С момента начала турнира уже было сыграно много упорных и веселых партий».

Напомним, что в первых четырех турах Кубка наций Раджабов, являющийся лидером сборной Остального мира, сыграл вничью с китайцем Ванг Хао, индийцем Вишванатаном Анандом и американцем Хикару Накамурой, а также уступил россиянину Яну Непомнящему.

Сборная Остального мира после 6 туров с 2 очками занимает последнее 6-е место. У «Мира» только одна победа – во 2-м туре над сборной Индии. 8 и 9 мая Теймур Раджабов проведет еще по две партии.