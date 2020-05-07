По его словам, те, кто получает сообщение об отказе в единовременной выплате, так как они не отвечают соответствующим критериям, не остаются без внимания. Есть широкие возможности вовлечь их в деятельность, которая поспособствует, пусть и немного, их благополучию.

Программа единовременных выплат лишь одна из мер социальной поддержки населения в сложившейся в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 ситуации, заявил haqqin.az завотделом по коммуникации и связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Такие лица могут, если того желают, участвовать в оплачиваемой социальной работе, других программах активной занятости. И, конечно же, исходя из их пожеланий, отмечает представитель Минтруда.

Но что происходит в действительности?

«Только за последние три дня мы предложили поддержку 4 400 гражданам, обратившимся к нам из-за полученного ими отказа и настаивавшим на том, что они безработные, малообеспеченные и нуждаются в 190 манатах. Предложили им оплачиваемую социальную работу с зарплатой более 190 манатов. Однако только 21 из них (0,5%) заявил, что желают быть занятыми на этих работах. Остальные отказались работать, и даже вовсе не обратили внимания на это предложение.

Интересно: почему человек, который говорит, что он безработный и малообеспеченный, предпочитает 190 манатов, предоставление которых предусматривается в течение всего лишь двух месяцев, возможности устроиться на работу на основании трудового договора?!» - недоумевает Талыбов.

Причину этого, отмечает завотделом, можно объяснить двумя факторами: «Или эти люди, выдающие себя за безработных, на самом деле не без дохода. Это показывает, что они не нуждаются в 190 манатах, и причины отправленных им сообщений об отказе определены точно. Либо эти люди просто не хотят работать. Наши программы активной занятости будут и далее продолжаться, и каждый, кто желает работать, будет сможет участвовать в этих программах».