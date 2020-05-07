Если в осенние и зимние месяцы в Азербайджане увеличивается число жертв от угарного газа, то весной и летом СМИ все чаще пишут о трагедиях, произошедших на водоемах. Как сообщает haqqin.az, только за последние три дня утонули трое малолетних детей.

5 мая в Барде погиб трехлетний ребенок, который упал в колодец. Трагедия произошла в селе Челебиляр. Как рассказал haqqin.az председатель муниципалитета села Вахид Аллахвердиев, родители были заняты работой по хозяйству, и малыш остался без присмотра.

«Это мои родственники. Отец ребенка работал со мной. Сами понимаете, сельская местность, весна, взрослые целый день в огороде. Вот за ребенком и недосмотрели. Страшная трагедия… Всем урок, чтобы не оставляли маленьких детей одних ни на минуту. Для них все представляет опасность – и колодец, и собака, и какие-нибудь инструменты…», - сказал односельчанин убитых горем родителей.

А буквально через два дня в Сальяне, в селении Пейк, двое малолетних ребят сорвались в канаву с водой и утонули. И там та же причина – дети без присмотра.

«Два брата - Нахид и Наиль Исмайловы, всего-то четырех и трех лет, в тот злополучный день сначала играли возле дома. Но увидев, что взрослые заняты своими делами - мать копает грядки в огороде, а отец за селом пасет скот, решили выйти со двора. Их внимание привлекла канава, и ребята подошли поближе. Видимо, старший мальчонка чересчур наклонился и упал в воду, а младший полез его спасать. И канава-то неглубокая, но много ли надо для таких малышей… Вот и утонули оба», - рассказывают местные жители.