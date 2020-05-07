В Армении уже свыше 3 тысяч заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3029, сообщает в пятницу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 мая в стране было 2884 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 145.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 43 человека. Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 10.

От COVID-19 излечились в общей сложности 1218. На лечении находятся 1758 человек. Общее количество проведенных тестов составило 29 205.