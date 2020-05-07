На Каспии нашли тела азербайджанских нефтяников, погибших в 2015 году

Тела двух человек, пропавших без вести во время аварии четвертого декабря 2015 года на глубоководной базе № 10 на месторождении "Гюнешли", были обнаружены в море. Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, при проведении мониторинга трубопроводов в Каспийском море на глубине 190 метров были обнаружены тела двух человек.

"Как выяснилось, это тела Абдулазизова Абдулазиза Исмаил оглу, 1954 года рождения, и Алиева Эюба Халил оглу, 1973 года рождения. Удостоверения личности погибших, а также свидетельство их семей подтвердили их личность. Инспекционные работы на трубопроводе были полностью остановлены, трупы извлечены с глубины 190 метров соответствующим оборудованием и переданы в Главное управление полиции на водном транспорте. Мы еще раз приносим соболезнования родным и близким всех жертв трагедии на "Гюнешли"", - сказал И.Ахмедов.