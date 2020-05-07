МВД обратилось к населению

Как сообщалось ранее, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введении с 1 мая 2020 года на территории страны особого санитарного режима.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, несмотря на то, что требования, исходящие из мер, осуществляемых государством, в целом гражданами соблюдаются, в последние дни наблюдается, что граждане не используют медицинские маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию, и это способствует распространению инфекции.

«Требуется, чтобы граждане обязательно использовали медицинские маски при выходе из дома, в закрытых помещениях, в общественном транспорте, также требуется сохранять дистанцию в 2 метра при контакте с людьми, в целом строго соблюдать правила, установленные для периода карантинного режима», - отмечается в обращении.