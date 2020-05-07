Как пишут армянские СМИ, во время выступления лидера оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян начал подавать реплики с места. Поскольку микрофон был выключен, его не было слышно.

Известно лишь, что Марукян попросил не называть его "дядей". Но в какой-то момент он вышел из-за трибуны, прервав выступление, и направился к Микаеляну. После чего последний ударил его.

Драка вылилась в массовую потасовку, было непонятно, кто кого разнимает, кто принимает в ней участие.

Спикер Арарат Мирзоян вместе с вице-премьером, комендантом на период ЧП Тиграном Авиняном, пытавшимся разнять дерущихся, призвал "обеспокоенных" депутатов покинуть зал и продолжить заседание.