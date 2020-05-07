В эксклюзивном интервью h aqqın.az директор и учредитель Synergy Partnership Руфат Аббасов рассказал о мерах, предпринятых компанией для поддержания своей деятельности в условиях кризиса и о планах на 2020 год.

Одной из первых компаний на местном рынке, предпринявших кардинальные изменения на уровне бизнес-модели и антикризисные превентивные меры для сохранения своего бизнеса стала Synergy Partnership, уже более 12 лет являющаяся одним из лидеров PR и маркетинг-рынка Азербайджана.

В последние годы большинство азербайджанских компаний работали на быстрый рост доходов, не уделяя должного внимания контролю расходов, правильному ведению и эффективности бизнеса. Таковы были реалии рынка. Однако теперь многие предприниматели в Азербайджане столкнулись с одинаковой проблемой: их корпоративная бизнес-модель, которая была ориентирована на постоянно растущий рынок и в течение многих лет приносила прибыль, оказалась абсолютно не готовой к разразившемуся из-за пандемии коронавируса кризису.

- Девальвация, падение цен на нефть, войны, стихийные бедствия, а теперь и пандемия коронавируса – все эти события последнего времени оказали негативное влияние на бизнес. Компании во всем мире по-разному реагируют на эти вызовы. На что пришлось пойти вам, чтобы адекватно отреагировать на изменения работы в условиях коронавирусного карантина?

- Мировой кризис из-за пандемии и падения цен на нефть не обойдет ни одну сферу экономики. Это ясно любому человеку, реально оценивающему сложившуюся ситуацию. Безусловно, это не отбросит наше развитие на сто лет назад, но и сразу вернуть тот ритм экономического и социального развития, который был до кризиса, вряд ли удастся. И только компании, которые трансформировали свой бизнес исходя из реалий рынка, а это, пожалуй, именно маркетинг услуг, через какое-то время снова станут доходными.

Надо сказать, что наша компания была одной из первых на этом рынке из принявших пакет антикризисных мер и таким образом сохранила свои позиции в период self isolation. И мы не ошиблись!

Как известно, нынешний бизнес основывается на трех позициях: желании выжить, сохранить продажи и оставаться актуальным. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать происходящие события.

- Что именно нужно сделать компаниям уже сейчас для адаптации деятельности под новые потребности рынка?

- Убежден, что антикризисное управление лучше всего свидетельствует о профессионализме предпринимателей. Уважение завоёвывают компании, которые сначала делают всё возможное для своих работников, а уж потом думают о собственных потребностях. Именно поэтому наша компания приняла все меры, чтобы не допустить сокращения штата. Мы урезали офисные расходы, перевели весь персонал на дистанционную работу, обеспечив при этом всех техническими и электронными средствами для эффективной деятельности, наладили сотрудничество с новыми клиентами, проявив гибкость в вопросе предоставления услуг. Считаем, что сейчас компаниям важно не конкурировать, а сотрудничать.

Эффект от негативного влияния режима карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции, пройдет, конечно, не сразу, не как только его отменят, как не сразу начнут работать в привычном ритме и предприятия, организации и объекты. Однако я уверен, что без ощутимых потерь кризис переживут те компании, которые найдут новых партнеров и сумеют приспособиться под новые реалии.

Бизнес просто обязан быть гибким, собранным и готовым к любым переменам. Оперативность, четкость, умение работать с рисками и правильное управление репутацией — основные слагаемые успешного бизнеса.

- Что бы вы, основываясь на собственном опыте и знаниях, посоветовали участникам маркетинг-рынка в нынешней непростой ситуации?

- Прогнозы по финансам и бизнесу по всему миру действительно весьма неутешительны. Но не стоит забывать, что любой кризис — это не только угроза, но и новые возможности. Кризисные условия можно и нужно попытаться использовать как шанс для роста собственной компании. Нередко компании, пережив период хаоса, находят новые варианты для развития и фактически усиливаются, невзирая на непредвиденные и нежелательные внешние факторы.

Рынок маркетинга сейчас, как и все другие, переживает кризис, и поэтому основная задача сегодня для такого бизнеса — действовать оперативно и мобильно. Пока кто-то теряет позиции из-за нерешительности, надо думать о том, что изменилось и как это можно использовать для развития своего бизнеса.

- Как команда вашей компании решает проблемы, возникающие при дистанционной работе?

Дистанционная работа — это не только изоляция от внешних угроз для сохранения здоровья маркетолога, но и изоляция от команды. Многим порой из-за болезни приходилось работать на удалении, из дома. Вспомните что вы тогда испытывали? Не правда ли, поначалу казалось, что на то, что делали в рабочей атмосфере за час, теперь уходит три часа? Какие-то детали, нюансы деятельности вылетают из головы, и кажется, что вы постоянно отстаете от общего рабочего ритма.

Если на дистанционную работу переходит весь офис — такое ощущение появляется почти у каждого сотрудника, и оно сразу влияет на мотивацию и производительность. Маркетологи должны особенно тонко чувствовать пульс и ритм компании, их задача - трансформировать всю свою энергию в тексты, графику, видео и в конечном итоге — в достижение цели.

- Какие практические советы вы как бизнесмен с многолетним стажем можете дать своим менее опытным коллегам для поддержания жизнедеятельности компаний в трудные времена?

- Мне очень нравится турецкая пословица «Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı da unutmaz». Смысл её в том, что мы, несомненно, переживем и этот кризис, но никогда не забудем трудности, с которыми пришлось столкнуться. И поэтому старая как мир истина; «Надейся на лучшее, но готовься к худшему» в нынешней ситуации как никогда актуальна. Очень важно сейчас быть честным самим с собой и понимать, что начавшийся кризис будет долгим. Продумайте все сценарии: от наиболее благоприятного до самого катастрофического, ведь наверняка все уже ощутили изменение потребительского поведения, падение продаж.

Также очень важно усилить контроль за финансами – нехватка средств, необходимых для обеспечения расходов по бюджету компании, это огромная угроза для бизнеса. Так что первостепенной задачей является в критических ситуациях минимизация расходов. Важно рационально распределить движение всех денежных средств, постараться перенести сроки платежей подрядчикам, арендодателям, поставщикам. Такие действия могут спасти бизнес. При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что в кризисных условиях не стоит экономить на маркетинговой и сейлзовой активности. Именно на эти каналы необходимо направить максимум усилий для повышения их эффективности. Только тогда по мере оздоровления ситуации и возвращения стабильности рынка ваш бизнес будет в лидерах, а не аутсайдерах, и самое главное - будет стабильно расти.

Ну и, конечно, нужно постоянно искать новые пути привлечения клиентов, используя даже агрессивную систему маркетинга. Да, в условиях кризиса маркетинг должен быть агрессивным, а отдел продаж или коммуникаций — максимально креативным. Любой большой кризис всегда убирает неэффективных и негибких игроков с рынка, поэтому именно в такой, как сейчас, ситуации, чтобы не потерять место на рынке, нужно максимально мобилизоваться всей команде компании, не бояться строить планы и целеустремлённо следовать им, если надо, по ходу корректировать, но идти дальше.

- В условиях пандемии компании и предприниматели стали коммуницировать с клиентами в большей степени посредством социальных сетей. Какие действия предприняла ваша компания, чтобы ваши клиенты не перешли к конкурентам в данной ситуации?

- Управление цифровыми платформами и социальными медиаканалами и до кризиса было в числе сфер, на которые мы тратили значительную часть своих ресурсов. И наступивший кризисный период стал подтверждением правильности нашего видения ситуации, когда для компаний основным ресурсом коммуникации должны быть уже не только традиционные медиа.

Первые недели дистанционной работы мы вырабатывали сценарии возможных ситуаций для всех наших партнёров и посредством социальных медиаканалов начали проактивную кампанию, гибко реагирую на все изменения на рынке. Также постоянно следим за изменением рынка в режиме реального времени и стараемся с помощью мгновенных оповещений поддерживать конкурентоспособность своих партнёров и их бизнеса.

- Что ожидает экономику страны в посткризисное время и к чему, по-вашему, нужно быть готовыми в первую очередь компаниям, работающим на рынке коммуникаций и рекламы?

- По моему мнению, урезание маркетинговых бюджетов приведет к заметному росту конкуренции, потому что выжившие в кризис компании усилят борьбу друг с другом за клиента, и тот, кто будет в состоянии предложить максимум услуг за меньшую плату, выйдет победителем.

Также все мы знаем, что последние годы компании во всем мире переходят в Digital, но именно всеобщий карантин станет тем катализатором, который еще больше ускорит этот процесс. Так что только компании, освоившие цифровые технологии, будут успешными в будущем.

– По мнению некоторых экспертов, если в мае карантин все же снимут, уже в июне-июле рынок маркетинга в стране оживет и начнет отвоевывать позиции. Согласны ли вы с этим?

Июнь–июль? Частично, да! Ситуация в какой-то мере устаканится и станет более прогнозируемой — но прогнозируемо негативной, на нисходящем тренде. Мы не сможем выти на объемы начала этого или конца прошлого года уже летом, скорее всего, позитивная динамика начнет проявлять себя только к осени или, в худшем случае, в конце года.

Уверен при этом, что выиграют только те, кто не потерял костяк команды и имеет уже выстроенную маркетинг-стратегию. Многие, наверное, читали статью Юваля Харари в Financial Times, где он предрекает два сценария для развития ситуации - негативный и позитивный. Так вот, во многом все зависит от нас самих: если верить в позитивный сценарий, надо сконцентрироваться всем вместе на преодолении трудностей и возвращении к нормальной жизни.

- Что вы сделали и что собираетесь делать для сохранения своих лидирующих позиций на рынке?

- Synergy Partnership – компания, работающая на самых востребованных направлениях рынка - PR-консалтинг, Digital Marketing, Event менеджмент, SMM и многое другое.

Хотел бы отметить, что для нас прошлый год оказался крайне удачным, так как мы были задействованы на ключевых этапах кампании по ребрендингу Аzercell (организация дрон-шоу, концерта и т.д.), мы провели тимбилдинги для крупнейших страховых компаний и банков страны, параллельно предпринимали усилия для развития PR и Digital Marketing сегментов в деятельности своей компании.

Как раз сейчас мы готовим линейку новых экспресс-продуктов в PR и маркетинге, новый продукт в сфере внутренних коммуникаций, а также собираемся выводить на рынок разработанные совместно с российскими партнерами онлайн-тимбилдинги, которые призваны помочь таким нашим клиентам, как Baku City Circuit, Microsoft, страховые компании, банки, государственные структуры, mass-retail группы и др. Ну и обязательно нужно наладить в кризисный период более гибкое взаимодействие внутри компании.

Так же, как и большинство компаний, мы внесли коррективы в планы работ исходя из реалий рынка. Активно занимаемся Perception и Reputation Management.

- А как ваша компания собирается действовать на посткризисном рынке?

- Все наши сотрудники, и первую очередь я, посвятили большую часть времени самоизоляции нa саморазвитие, осваивание новых трендов и тенденций на рынках технологий, коммуникаций, маркетинга и т.д. Все эти знания помогут нашей компании успешно конкурировать на рынке и в будущем.

Именно сейчас надо направить все силы на то, чтобы твою компанию узнали как можно больше потенциальных клиентов. Так что в ближайшие недели мы собираемся провести ребрендинг Synergy Partnership и представить вниманию клиентов новый сайт, где будут собраны все наши предложения, услуги, инновации и многое другое.