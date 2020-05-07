Азербайджан выделил Боснии и Герцеговине более €500 тысяч
Азербайджан перевел 538 910 евро на субсчет Министерства безопасности Боснии и Герцеговины, открытый для пожертвований в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства безопасности БиГ, передает Report.
Министерство БиГ поблагодарило правительство и народ Азербайджана за оказанную Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с последствиями пандемии.
Ранее Азербайджан оказал помощь Боснии и Герцеговине в виде гуманитарной помощи.