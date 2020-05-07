Икрам Нур, автор haqqin.az 12:12

Иракский парламент поддержал состав кабинета министров премьера Мустафы аль-Казыми, тем самым завершив почти шестимесячный политический кризис. Вечером 6 мая экс-глава Национальной разведывательной службы Ирака, 53-летний шиит, имеющий британское гражданство и долгое время занимавшийся журналистикой, был приведен к присяге в качестве премьер-министра страны.

Спустя несколько часов ему позвонил госсекретарь США Майк Помпео, не только поздравив с должностью, но и сделав щедрый подарок: Ирак теперь может импортировать электроэнергию из Ирана не месяц, как планировалось ранее, а целых три, полных 120 дней. Более демонстративно выразить американскую поддержку новому премьеру попросту невозможно, поскольку в предстоящие летние месяцы бесперебойная подача электроэнергии – настоящий праздник для измученного лишениями населения Ирака. Тегеран тоже не возражает против кандидатуры аль-Казыми, хотя проиранская «Катаиб Хизбалла» выпустила заявление против нового премьера и его кабинета, в очередной раз повторив обвинения в его причастности к гибели «мучеников и командиров победы Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса». Помимо этого, в глазах иранского руководства новый премьер Ирака вообще фигура подозрительная. И с американской разведкой тесно контактировал, и с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в 2017 году, во время визита в Эр-Рияд в составе делегации во главе с тогдашним премьером аль-Абади, дружески обнимался и подолгу доверительно беседовал. К тому же – человек светский, образован и ориентирован на Запад.

Так что говорить о том, что Иран «поддерживает» и премьера, и сформированный им кабинет все же, на мой взгляд, преждевременно. Скорее – с настороженностью присматривается и не выступает пока против. Исходя при этом из совершенно прагматических соображений: в стране с ноября минувшего года пик системного кризиса, а два предшественника нынешнего премьера, Мохаммед Аллави и Аднан Зурфи, сняли свои кандидатуры после того, как не смогли получить достаточную поддержку в парламенте. С ней, этой поддержкой, и у аль-Казыми не все гладко, более того, впоследствии может стать еще хуже. Из 22 представленных им кандидатур глав министерств правительства поддержку получили 15. Голосование по министрам нефти и иностранных дел отложено, а пять претендентов на посты министров - торговли, юстиции, культуры, миграции и сельского хозяйства – не получили вотума доверия иракских парламентариев. Хотя точнее было бы сказать, что представители местных политических кланов сочли, что эти портфели распределены без учета их интересов – обычная для Ирака история интриг и торгов. Да и двенадцать из назначенных министров являются выдвиженцами от шиитских партий, что опять же вызвало недовольство суннитских и курдских политических фракций. Впрочем, вылезет ли все это в большие проблемы – вопрос второй. И признаться для страны, измученной глубочайшим социально-экономическим кризисом, сотрясаемой массовыми протестами – достаточно второстепенный. Перед Мустафой аль-Казыми стоят более серьезные проблемы. Необходимо бороться с пандемией Covid-19, от которой на сегодняшний день погибли 102 иракца, а местная система здравоохранения находится в столь плачевном состоянии, что про нее точнее будет сказать, что ее в общем-то и нет. Поступления от продажи нефти составляют 90% государственных доходов. Соответственно, падение цен на «черное золото» отправило в нокаут бюджет и выплаты работникам государственного сектора, в том числе – армии и спецслужбам. Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Ирака в нынешнем году сократится на 9,7% - худшим годовой показатель страны с 2003 года.