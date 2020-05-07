Путин рассказал о своей работе в разведке

Президент Владимир Путин рассказал, что во время службы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.

«Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности», – сказал Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».