В отчетный период в структурах, входящих во внутреннюю структуру Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, были проведены мероприятия по внутреннему контролю, аудиту и инвентаризации, сообщили haqqin.az в министерстве.

Согласно информации, в результате этих мероприятий была обнаружена потеря средств на 21,5 млн манатов, из которых 7,1 млн манатов были восстановлены и приняты меры для восстановления 14,4 млн манатов.

В отчете министерства за 2019 год отмечается, что в связи с этими случаями в отношении 556 человек были приняты меры административного взыскания, материалы по 28 служебным разбирательствам, предположительно имеющие состав преступления, были переданы в Генпрокуратуру.