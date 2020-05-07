Назван один из ранних симптомов коронавируса

У многих пациентов с коронавирусной инфекцией обычно на третий день после заражения появляются проблемы с обонянием, к такому выводу пришли и сследователи из Университета Цинциннати.

«Было обнаружено, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19. Если аносмия – потеря обоняния – была у пациентов ярко выраженной, то они впоследствии сообщали о более сильной лихорадке, кашле, одышке. То есть существует взаимосвязь между степенью снижения обоняния и дальнейшим течением COVID-19», – рассказали эксперты, пишет «Российская газета».

Исследователи уточнили, что аносмия чаще встречается у женщин и молодых пациентов.

Также в рамках исследования медики зафиксировали у 50% пациентов с коронавирусом заложенность носа, у 35% – насморк. Ранее такие симптомы приписывались аллергии, а не коронавирусу. «Теперь мы больше знаем о симптомах COVID-19, в том числе со стороны носа. Учитывая то, что заболевание можно спутать с аллергией, рекомендуем носить защитные маски», – посоветовали врачи.