В Милли Меджлисе призвали ужесточить наказание за нарушение карантина

В Азербайджане необходимо ужесточить штрафы в отношении нарушающих карантинный режим. С таким предложением на заседании парламента выступил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, сообщает Trend.

По словам депутата, в связи с этим в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях могли бы быть внесены дополнения после консультаций с Оперативным штабом.

Парламентарий также подчеркнул, что несоблюдение правил карантина может привести к второй волне заражения коронавирусом: «...Каждый должен осознавать свою ответственность. Выступая на открытии больничного комплекса модульного типа, глава государства коснулся этого вопроса, призвав каждого соблюдать правила карантина».

В свою очередь, председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что депутаты, встречаясь с избирателями, должны напоминать о важности соблюдения правил карантина.