В Ереване проходит суд по делу Кочаряна: его сторонники собрались у здания суда
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, переведенного из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" для обследования, собрались сегодня у здания суда, где проходит заседание по его делу, передает РИА Новости.
Полиция по громкоговорителям призывает собравшихся сохранять социальную дистанцию в условиях коронавируса, обстановка вокруг суда спокойная.
Сам Кочарян пришел на заседание суда из медцентра, где он в эти дни проходит лечение.
Суд первой инстанции под председательством судьи Анны Данибекян рассматривает ходатайство бывших руководителей правительства Армении о личном поручительстве для освобождения Кочаряна из-под ареста, передает Sputnik Армения.
Специальная следственная служба в 2018 году предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.