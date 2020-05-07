В Ереване проходит суд по делу Кочаряна: его сторонники собрались у здания суда

Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, переведенного из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" для обследования, собрались сегодня у здания суда, где проходит заседание по его делу, передает РИА Новости.

Полиция по громкоговорителям призывает собравшихся сохранять социальную дистанцию в условиях коронавируса, обстановка вокруг суда спокойная.