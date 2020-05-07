ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает проверенной информацией о том, что источник коронавируса — это рынок в китайском городе Ухань. Такие сомнения высказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек, передает ТАСС.

«Этот рынок точно играл какую-то роль — либо как источник вспышки, либо при ее распространении, - сказал он. - Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки».

По его словам, есть вероятность того, что на рынок пришел зараженный продавец или покупатель, после этого могло начаться распространение COVID-19 среди населения.

