Президент Пакистана передал поздравления по случаю проведения недавно по инициативе президента Ильхама Алиева видеоконференции Движения неприсоединения, посвященной борьбе с коронавирусом, отметив значение конференции с точки зрения активизации усилий в области борьбы с пандемией.

В свою очередь президент Ильхам Алиев подчеркнул, что данное мероприятие внесло большой вклад в укрепление солидарности и международного сотрудничества между странами.

Главы государств выразили уверенность в том, что Азербайджан и Пакистан и впредь будут поддерживать позиции друг друга на международном уровне.

В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев и Ариф Алви обсудили меры, осуществляемые в области борьбы с коронавирусом, обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе развитии экономических и торговых связей.