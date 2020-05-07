В Индии поезд переехал 16 спящих трудовых мигрантов
В Индии товарный поезд совершил наезд на группу трудовых мигрантов. Погибли не менее 16 человек, еще несколько пострадали, сообщает агентство ANI.
Отмечается, что трагедия произошла в западном штате Махараштра. Машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих людей, однако избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Аурангабад.
Министерство торговли и промышленности, железных дорог Индии начало расследование деталей случившегося.