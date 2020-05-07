Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 9 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи возможны дожди, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 12-14, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами возможны грозы, временами дожди. Кое-где интенсивного характера, возможен град. Утром туман, западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.
Завтра днем на Апшероне ожидается усиление умеренного северного ветра, это может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.