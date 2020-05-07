В соответствии с планом постепенного смягчения особого карантинного режима, применяемого на территории Азербайджана в связи с пандемией COVID-19 и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, принято решение о возобновлении работы Бакинского метрополитена с 06:00 часов 9 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

«Бакинский метрополитен» в период пандемии должен осуществлять деятельность в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба, в том числе «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте».

В то же время вход в метро разрешается только на основании СМС-разрешений, а также разрешений с портала icaze.e-gov.az, служебного удостоверения или справки с работы. Ношение медицинских масок на территории станций и в поездах метрополитена обязательно.