Государственный телеканал AzTV подготовил очередной репортаж из спецбольницы, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

Врачи этой клиники говорят, что после смягчения особого карантинного режима увеличилось число новых случаев заражения. В сюжете показано, что койки в клинике, которые в предыдущем репортаже из этой больницы были пустыми, уже заняты новыми больными.

Координатор по лечебным делам Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фаррух Саиров говорит, что если поток новых больных окажется больше приемных возможностей больницы, то врачи будут вынуждены принимать решение – кому жить, а кому умирать.

Вылечившаяся от COVID-19 говорит, что только благодаря врачам ей удалось выжить. Она из-за своих преклонных лет не верила в то, что выздоровеет, но ей повезло.