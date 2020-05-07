Саакашвили рассказал о планах на новой должности

Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике Украины, это освободить бизнес от административного вмешательства, заявил новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире 1+1.

Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода. На первом этапе надо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы введения бизнеса", - подчеркнул Саакашвили.

Комментируя вопрос медицинской реформы, Саакашвили сказал, что нужно полностью менять систему: "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить".