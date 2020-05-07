МИД Украины: Грузия не может нам указывать, куда назначать своих граждан

Грузинские власти не могут давать никаких указаний Киеву по поводу назначения Михаила Саакашвили на любые должности, поскольку он является гражданином Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Украина.ру.

«Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина», — заявил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что Саакашвили уже занимал государственные должности на Украине, но ранее это не вызывало агрессивного неприятия у официального Тбилиси.