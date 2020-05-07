Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв грузинского посла из Киева в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ.

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину... Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», – цитирует РИА Новости Зеленского.

По его мнению, после консультаций все стороны поймут, что «в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране».