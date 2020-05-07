Ариф Рагимов верит и надеется: «…Армия болельщиков из Европы приедет в Баку»
Ариф Рагимов - глава Операционной компании Baku City Circuit (BCC), занимающейся организацией гонок «Формулы-1» в Баку, высказался на тему того, насколько велика вероятность проведения Гран-при Азербайджана в этом году.
Напомним, что основная гонка в нашей столице должна была состояться 7 июня, но из-за пандемии коронавируса была отложена на неопределенный срок. Баку готов провести перенесенный Гран-при Азербайджана в теплое время года – не позднее 15 октября. При этом ранее Ариф Рагимов заявлял, что на подготовку нужно как минимум 10-12 недель, и без зрителей наша страна проводить этап не будет.
«Мы находимся в постоянном контакте с менеджментом «Формулы-1» и пытаемся продумать сценарии, при которых мы сможем провести гонку в Баку, - заявил Рагимов в интервью Automotorsport.az. - В первую очередь, во главе угла стоит выход страны из режима карантина и открытие границ. Если же страна останется в карантине на лето, то планировать и, тем более, провести гонку будет невозможно. Исходя из ситуации на сегодняшний день, делать какие-либо прогнозы не представляется возможным. Сложно сказать, насколько велики шансы, но я думаю, что, если чемпионат «Формулы-1» состоится в сезоне 2020 года, то есть не маленький шанс, что Гран-при Азербайджана окажется в календаре».
На сегодняшний день ясно лишь то, что три гонки полностью отменены, а еще семь этапов, включая бакинский, перенесены на неопределенный срок. Также ходят разговоры, что Австрия и Великобритания могут принять сразу по две гонки. А может ли Баку проводить «Формулу-1» две недели подряд?
«Да, мы слышали, что некоторые европейские гонки чемпионата рассматривают возможность принятия у себя по два гоночных этапа, - отвечает глава BCC. - Такое могут себе позволить только стационарные трассы, то есть автодромы с готовой гоночной инфраструктурой. Процесс подготовки к гонке в этом случае проходит гораздо легче, чем у городских трасс. Как вы знаете, наша трасса проходит по центральным улицам города, и каждый год мы должны строить необходимую инфраструктуру, что создает определенные неудобства жителям столицы. Хотя «королевские гонки» привносят много положительных результатов в развитие Баку, мы не думаем, что сможем принять больше одной гонки, так как это может негативно сказаться на качестве жизни бакинцев».
Ариф Рагимов еще раз заверил, что если в этом году Баку не проведет гонку, то никаких финансовых потерь Азербайджан не понесет.
«На данном этапе мы не обсуждали с «Формулой-1» финансовые вопросы, так как нет полной ясности в вопросе того, будет проведен гоночный этап в Азербайджане или нет. В первую очередь, мы хотим быть уверены, что будут максимально сняты карантинные меры в стране, и Азербайджан, открыв границы, сможет принимать персонал и участников «Ф-1», а также зарубежных зрителей чемпионата в обычном режиме. Только после этого мы можем поднять вопрос о финансовых послаблениях по контракту. В настоящее время говорить об этом мы не считаем правильным, так как мы все еще не можем гарантировать принятие гонки в Баку. Единственное, что мы с уверенностью можем сказать, так это то, что в случае, если Гран-при Азербайджана не будет проведен в 2020 году, азербайджанская сторона не понесет никаких потерь. Оплаченный в этом году взнос на проведение гоночного этапа перенесется на следующий год.
Мы будем планировать и разрабатывать план действий по мере изменения ситуации.
Несомненно, мы хотим заполнить наши трибуны, и мы ожидаем, что, если карантинный режим будет смягчен в нашей стране, то в Европе он тоже будет ослаблен. Основная часть болельщиков, на которую мы делаем ставку, пользуется европейскими авиарейсами. Если Азербайджан сможет принимать международные рейсы, то мы думаем, что многомиллионная армия болельщиков «Формулы-1» по всеми миру, заскучавшая по «королевским гонкам», с большой радостью приедет на Гран-при Азербайджана. Вполне возможно, у нас даже может быть рекордное число болельщиков в случае, если мы проведем гонку».