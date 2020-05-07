Ариф Рагимов верит и надеется: «…Армия болельщиков из Европы приедет в Баку»

Напомним, что основная гонка в нашей столице должна была состояться 7 июня, но из-за пандемии коронавируса была отложена на неопределенный срок. Баку готов провести перенесенный Гран-при Азербайджана в теплое время года – не позднее 15 октября. При этом ранее Ариф Рагимов заявлял, что на подготовку нужно как минимум 10-12 недель, и без зрителей наша страна проводить этап не будет.

«Мы находимся в постоянном контакте с менеджментом «Формулы-1» и пытаемся продумать сценарии, при которых мы сможем провести гонку в Баку, - заявил Рагимов в интервью Automotorsport.az. - В первую очередь, во главе угла стоит выход страны из режима карантина и открытие границ. Если же страна останется в карантине на лето, то планировать и, тем более, провести гонку будет невозможно. Исходя из ситуации на сегодняшний день, делать какие-либо прогнозы не представляется возможным. Сложно сказать, насколько велики шансы, но я думаю, что, если чемпионат «Формулы-1» состоится в сезоне 2020 года, то есть не маленький шанс, что Гран-при Азербайджана окажется в календаре».

На сегодняшний день ясно лишь то, что три гонки полностью отменены, а еще семь этапов, включая бакинский, перенесены на неопределенный срок. Также ходят разговоры, что Австрия и Великобритания могут принять сразу по две гонки. А может ли Баку проводить «Формулу-1» две недели подряд?

«Да, мы слышали, что некоторые европейские гонки чемпионата рассматривают возможность принятия у себя по два гоночных этапа, - отвечает глава BCC. - Такое могут себе позволить только стационарные трассы, то есть автодромы с готовой гоночной инфраструктурой. Процесс подготовки к гонке в этом случае проходит гораздо легче, чем у городских трасс. Как вы знаете, наша трасса проходит по центральным улицам города, и каждый год мы должны строить необходимую инфраструктуру, что создает определенные неудобства жителям столицы. Хотя «королевские гонки» привносят много положительных результатов в развитие Баку, мы не думаем, что сможем принять больше одной гонки, так как это может негативно сказаться на качестве жизни бакинцев».