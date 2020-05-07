Дубай придумал, как завлечь туристов после пандемии

После окончания пандемии отели Дубая планируют привлекать туристов не только «антикоронавирусными» мерами, но и серьезными скидками – скидки будут достигать 60%, это коснется многих популярных отелей Дубая.

По данным газеты The Sun, крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планирует открыться для посетителей в июле.

После пандемии Дубай введет ряд ограничений для посетителей. Отели будут работать со сниженной нагрузкой, принимая меньшее количество гостей, из столовых исчезнет система шведского стола, бассейны откроются со временными интервалами для посетителей, а шезлонги для загара установят на увеличенном расстоянии, пишет Лента.ру.

Дубай был недоступен для туристов с 24 марта. Страна закрыла границы и ограничила авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце апреля в Дубае начали постепенно снимать карантинные меры, разработав план по открытию городских торговых центров.