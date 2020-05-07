Минэкологии: погода в Азербайджане резко ухудшится

Со второй половины дня 9 мая по 11 мая в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, временами 20-23 м/с, в некоторых частях полуострова временами - 25 м/с.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 мая ожидаются переменные осадки, которые местами примут интенсивный характер, возможны грозы.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 4-7 градусов.

В районах Азербайджана со второй половины дня 9 мая по 11 мая ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, которые в северных и западных районах перейдут в ливень.

На отдельных территориях будут грозы, в предгорных районах есть вероятность града, в высокогорьях - снега. Скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, на некоторых территориях до 23-28 м/с. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 4-7 градусов. Уровень рек повысится. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.