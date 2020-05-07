Новые правила для пассажиров бакинского метро

В связи с этим обнародованы новые правила пользования и поведения пассажиров в метрополитене, говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщалось ранее, с 06:00 9 мая возобновляет свою деятельность бакинское метро. С целью предотвращения распространения пандемии COVID-19 и обеспечения безопасности здоровья людей деятельность Бакинского метрополитена будет обеспечена в соответствии с решениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров.

1. В соответствии с «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте» запрещается вход на станции метро без медицинской маски. Пассажиры обязаны пользоваться медицинскими масками на станциях метро и в поездах, соблюдать социальную дистанцию.

2. В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана №124 от 2 апреля 2020 года, а также решениями Оперативного штаба при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений, вход на станции метро разрешается только на основании СМС-разрешений, а также разрешений с портала icaze.e-gov.az, служебного удостоверения или справки с работы.

3. На входах в метро в случае необходимости у пассажиров будет измеряться температура при помощи соответствующего медицинского оборудования.

4. Метрополитен будет работать в усиленном режиме, поезда будут двигаться с минимальным интервалом.

5. С целью обеспечения социальной дистанции будут использованы аудио-, визуальные, статические методы оповещения, на станциях и сиденьях в поездах будут установлены информационные указатели.

6. Для обеспечения социального расстояния, безопасного и упорядоченного входа в метро на входах станций будут установлены указатели.

7. Будут созданы все условия для продажи медицинских масок в действующих на станциях метро аптеках.