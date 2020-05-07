Турция направила медицинскую помощь Украине по поручению Эрдогана; видео
Турция направила в Украину самолет с грузом медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (СOVID-19), сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что груз с помощью был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Турция отправила груз с медицинской помощью в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.
Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в период пандемии за помощью к Турции обратились 128 стран.