Задержан могильщик архитектурного Баку Закир Султанов обновляется
Сотрудниками СГБ задержан начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов, сообщает haqqin.az.
На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности, его чудовищной роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительных властей, выводил из реестра архитектурных зданий, находящихся под охраной государства, уникальные здания, которые шли под снос и строительство новостроек.
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