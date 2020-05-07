В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2279 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1576 человек вылечились, 28 скончались, 675 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 39 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 181 530 тестов на коронавирус.