Renessans Palace создает особые возможности для жильцов
Жилой комплекс Renessans Palace в Ясамальском районе Баку, сданный в полное распоряжение жильцов с сентября прошлого года, по инфраструктуре, качеству и другим стандартам построен в соответствии с требованиями премиум-класса. В строительстве комплекса параллельно с качеством взяты за основу комфорт, безопасность жителей.
Объекты на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т.д.) служат удобству жильцов. Приблизив объекты, необходимые для повседневной жизни, для жильцов создана возможность экономить свое время. Таким образом жильцы смогут удовлетворять свои ежедневные потребности, не покидая пределов жилищного комплекса.
Renessans Palace, основанный на концепции «Двор без автомобилей», запрещает парковать автомобили во дворе, но это не является проблемой для жильцов или гостей. Подземный паркинг на 1 550 мест позволит полностью и безопасно разместить автомобили. Созданная Renessans Palace удобная система внешнего паркинга, по всему периметру комплекса вместимостью до 120 автомобилей, предназначена не только для жителей самого комплекса, но и гостей, а также работающих в округе.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, позвоните по этим номерам: 012 538 29 77 и 050 715 88 88.