В мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, помимо государства участвуют и отдельные представители общества.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, очередную помощь государству оказал работающий в России наш соотечественник предприниматель Год Нисанов, который послал в Азербайджан 10 машин скорой помощи.

Доставленные спецрейсом в Баку машины скорой помощи в целях усиления материально технической базы переданы в пользование Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).