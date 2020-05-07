Германия обвиняет российских хакеров в похищении переписки Меркель

Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) пришли к выводу, что хакеров, которые, вероятно, работают на службу российской военной разведки ГРУ, во время атаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Специалистам удалось частично реконструировать события пятилетней давности, сообщает Дойче велле со ссылкой на еженедельник Spiegel.

По оценкам экспертов, преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012-2015 годы - на другой компьютер. В ведомстве федерального канцлера не стали комментировать информацию еженедельника, сообщает Reuters.

5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Он также объявлен в международный розыск Федеральным бюро расследований США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear.