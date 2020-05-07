Пассажироперевозки по экспресс-маршрутам в Баку продолжатся
Учитывая многочисленные обращения граждан, пассажирские перевозки автобусами по экспресс-маршрутам M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
Согласно информации, в расписании указанных экспресс-линий нет никаких изменений. Если будут внесены какие-либо изменения, общественность заранее проинформируют.
БТА призывает пассажиров носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию как на автобусных остановках, так и в самом транспорте.